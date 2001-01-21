Проскуряков Игорь Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуряков Игорь Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.2001

Отец: не указан

Мать: Казак Ольга Петровна

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