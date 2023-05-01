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Пичужков Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пичужков Осип Исаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1876

Сын: Пичужков Иван Иванович

Мать ребёнка: Пичужкова Прасковья

С.Астраханка, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичужкова Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пичужков Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1856