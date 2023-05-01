Пичужков Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пичужков Осип Исаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1876
Мать ребёнка: Пичужкова Прасковья
С.Астраханка, Бердянский уезд, Таврическая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пичужкова Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1856