Прокопьева Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопьева Наталья Юрьевна

Прокопьева Наталья Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1992

Сын: Прокопьев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Прокопьев Алексей Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопьев Алексей Валерьевич

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