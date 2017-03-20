Волнушкин Виталий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волнушкин Виталий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1996 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.2017

Отец: не указан

Мать: Волшушкина Юлия Алексеевна

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