Игнат Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: Василей Ермилович
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Сын: Андрей Игнатович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Петрова Анна Игнатова
Мать ребёнка: не указана