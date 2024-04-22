Игнат Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнат Васильевич

Игнат Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Василей Ермилович

Мать: Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермилов Андрей Игнатов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860

Сын: Андрей Игнатович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Петрова Анна Игнатова

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.