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Ширяев Николай Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1976

Отец: Ширяев Виктор Николаевич

Мать: Ширяева Нина Михайловна

Бракосочетание
20.07.2001

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.06.2002

Сын: Ширяев Антон Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.2010

Дочь: Ширяева Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.02.2012

Сын: Ширяев Артём Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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