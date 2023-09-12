Ширяев Николай Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1976
Отец: Ширяев Виктор Николаевич
Мать: Ширяева Нина Михайловна
Бракосочетание
20.07.2001
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.06.2002
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.2010
Дочь: Ширяева Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.02.2012
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности