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Павла Николаевна

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Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

26.05.1906 ст.

Дата смерти

07.08.1906 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1906 ст.

Отец: - Николай Владимирович

Мать: - Александра Герасимовна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.91-92 (Рождение №-49ж) Отец - Николай Владимирович умер до рождения дочери
Крещение
28.05.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Сергей Васильевич - крестьянин из д.Ивакино Крёстная мать: Анисия Владимировна - крестьянская девица из д.Рубцово
Смерть
07.08.1906 ст.
Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 2 мес. (от родимца)
Похороны
08.08.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.139-140 (Умершие №-48ж)
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