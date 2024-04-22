Павла Николаевна
Место рождения
Дата рождения26.05.1906 ст.
Дата смерти07.08.1906 ст.
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1906 ст.
Отец: - Николай Владимирович
Мать: - Александра Герасимовна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.91-92 (Рождение №-49ж) Отец - Николай Владимирович умер до рождения дочери
Крещение
28.05.1906 ст.
Крёстный отец: Сергей Васильевич - крестьянин из д.Ивакино Крёстная мать: Анисия Владимировна - крестьянская девица из д.Рубцово
Смерть
07.08.1906 ст.
Младенец в 2 мес. (от родимца)
Похороны
08.08.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.139-140 (Умершие №-48ж)