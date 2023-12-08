Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Павла Яковлевна
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Лаврентий Яковлевич
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Авдотья Яковлевна
Мать ребёнка: Василиса Ивановна
Призыв на военную службу
С 1816 по 1819
Взят в рекруты, так как жена в ИВ 1825 пишется как "солдатка"
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Ивановна
Смерть
После 1816