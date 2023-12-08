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Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1806 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1815 г.р.

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Павла Яковлевна

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Лаврентий Яковлевич

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Авдотья Яковлевна

Мать ребёнка: Василиса Ивановна

Тоболино, Кубино-Озерский район, Северный край
Призыв на военную службу
С 1816 по 1819
Взят в рекруты, так как жена в ИВ 1825 пишется как "солдатка"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Ивановна

Смерть
После 1816
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