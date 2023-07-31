Рынкевич Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рынкевич Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рынкевич Нина Павловна
Мать ребёнка: Рынкевич Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рынкевич Александр Павлович
Мать ребёнка: Рынкевич Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рынкевич Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гришкова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Рынкевич Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рынкевич Евгений Павлович
Мать ребёнка: Рынкевич Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рынкевич Лидия
Смерть
Неизвестно