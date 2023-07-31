Рынкевич Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРынкевич Павел Иванович

Рынкевич Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рынкевич Иван Ильич

Мать: Рынкевич Христина Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рынкевич Нина Павловна

Мать ребёнка: Рынкевич Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рынкевич Александр Павлович

Мать ребёнка: Рынкевич Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рынкевич Виктор Павлович

Мать ребёнка: Рынкевич Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гришкова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Рынкевич Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рынкевич Евгений Павлович

Мать ребёнка: Рынкевич Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рынкевич Лидия

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close