Герасимов Иван (Иоанн) Павлович (Павлов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Иван (Иоанн) Павлович (Павлов)

Место рождения

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.

Отец: Герасимов Павел Андреевич (Андреев)

Мать: Герасимова Евгения Михайлова

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник
08.10.1911 ст.
Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Восприемник Александра Федорова Некрасова
Военная служба
Около 1920
Призван на Гражданскую войну
Рождение ребёнка
06.06.1925

Сын: Герасимов Леонид Иванович

Мать ребёнка: Герасимова Анна

Глазуново, Никольский уезд, Вологодская губерния
Заявление в ЗАГС Герасимовым Иваном (подпись есть)
Военная служба
?.03.1943
Место призыва: Коркинский ГВК, Челябинская обл., г. Коркино 68 пушечная артиллерийская бригада
Военная награда
12.05.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Анна

Смерть
Неизвестно
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