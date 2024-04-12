Герасимов Иван (Иоанн) Павлович (Павлов)
Место рождения
Дата рождения1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894 ст.
Восприемник
08.10.1911 ст.
Восприемник Александра Федорова Некрасова
Военная служба
Около 1920
Призван на Гражданскую войну
Рождение ребёнка
06.06.1925
Сын: Герасимов Леонид Иванович
Мать ребёнка: Герасимова Анна
Заявление в ЗАГС Герасимовым Иваном (подпись есть)
Военная служба
?.03.1943
Место призыва: Коркинский ГВК, Челябинская обл., г. Коркино 68 пушечная артиллерийская бригада
Военная награда
12.05.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасимова Анна
Смерть
Неизвестно