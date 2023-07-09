Тимченко Дарья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Тимченко Иван Андриянович
Отец ребёнка: Тимченко Андриян Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тимченко Галина Андрияновна
Отец ребёнка: Тимченко Андриян Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимченко Степан Андриянович
Отец ребёнка: Тимченко Андриян Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимченко Григорий Андриянович
Отец ребёнка: Тимченко Андриян Никитич
Смерть
Неизвестно