Тимченко Дарья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимченко Дарья Семеновна

Тимченко Дарья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Тимченко Иван Андриянович

Отец ребёнка: Тимченко Андриян Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тимченко Галина Андрияновна

Отец ребёнка: Тимченко Андриян Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимченко Степан Андриянович

Отец ребёнка: Тимченко Андриян Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимченко Григорий Андриянович

Отец ребёнка: Тимченко Андриян Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close