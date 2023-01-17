Мисюрка Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мисюрка Николай Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 906 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 906 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.05.1918 ст.

Жена: Мисюрка Ольга Романовна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 22 года | Невесте 22 года
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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