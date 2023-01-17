Мисюрка Николай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 906 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.05.1918 ст.
Жена: Мисюрка Ольга Романовна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 22 года | Невесте 22 года
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно