Федосов Василий Петрович
Место рожденияс.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения24.02.1886
Дата смерти29.10.1902
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
24.02.1886
Отец: Федосов Петр Дмитриевич
Мать: Федосова (Курлаева (Ванюшина По Уличному), Дочь Курлаевых Ивана Яковлевича И Александры Гавриловны) Васса (Василиса) Ивановна
Смерть
29.10.1902
Причина смерти: от простуды
Похороны
Неизвестно