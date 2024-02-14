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Федосов Василий Петрович

Место рождения

с.Дмитриевка Дмитриевской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

24.02.1886

Дата смерти

29.10.1902

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1886

Отец: Федосов Петр Дмитриевич

Мать: Федосова (Курлаева (Ванюшина По Уличному), Дочь Курлаевых Ивана Яковлевича И Александры Гавриловны) Васса (Василиса) Ивановна

Смерть
29.10.1902
Причина смерти: от простуды
Похороны
Неизвестно

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