Милютенкова Домна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Милютенков Максим Евдокимович
Отец ребёнка: Милютенков Евдоким Ксенофонтович
дер. Клетно Жиздринского уезда Калужской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алдашенкова Наталья Евдокимовна
Отец ребёнка: Милютенков Евдоким Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милютенков Евдоким Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милютенков Евдоким Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно