Милютенкова Домна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милютенкова Домна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1872 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Милютенков Максим Евдокимович

Отец ребёнка: Милютенков Евдоким Ксенофонтович

дер. Клетно Жиздринского уезда Калужской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алдашенкова Наталья Евдокимовна

Отец ребёнка: Милютенков Евдоким Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милютенков Евдоким Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милютенков Евдоким Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно
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