Жарикова (Бобылева) Елизавета Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобылев Михаил
Мать: Бобылева Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Жариков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Жариков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жариков Иван
Смерть
Неизвестно