Жарикова (Бобылева) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарикова (Бобылева) Елизавета Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобылев Михаил

Мать: Бобылева Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Жариков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Жариков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариков Иван

Смерть
Неизвестно
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