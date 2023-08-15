Рахманько Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рахманько Данил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жукович Лёня
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукович Лида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукович Нина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно