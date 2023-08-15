Рахманько Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахманько Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рахманько Данил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жукович Лёня

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукович Лида

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукович Нина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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