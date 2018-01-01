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Дворникова Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1920

Отец: Дворников Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1949

Сын: Бурматов Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Бурматов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1952

Дочь: Бурматова Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Бурматов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
06.06.1955

Сын: Бурматов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Бурматов Алексей Иванович

Казахстан, г. Атбасар
Смерть
Неизвестно
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