Дворникова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1920
Отец: Дворников Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1949
Сын: Бурматов Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Бурматов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1952
Дочь: Бурматова Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Бурматов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
06.06.1955
Сын: Бурматов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Бурматов Алексей Иванович
Казахстан, г. Атбасар
Смерть
Неизвестно