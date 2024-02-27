Усачева Екатерина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усачева Екатерина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Усачев Иосиф Игнатович

Отец ребёнка: Усачев Игнат Филиппович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Усачев Гавриил Игнатович

Отец ребёнка: Усачев Игнат Филиппович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Усачева Анастасия Игнатовна

Отец ребёнка: Усачев Игнат Филиппович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Усачев Павел Игнатович

Отец ребёнка: Усачев Игнат Филиппович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Усачева Стефанида Игнатовна

Отец ребёнка: Усачев Игнат Филиппович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Усачев Терентий Игнатович

Отец ребёнка: Усачев Игнат Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усачев Игнат Филиппович

Смерть
Неизвестно
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