Усачева Екатерина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Усачев Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Усачев Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Усачева Анастасия Игнатовна
Отец ребёнка: Усачев Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Усачев Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Усачева Стефанида Игнатовна
Отец ребёнка: Усачев Игнат Филиппович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Усачев Терентий Игнатович
Отец ребёнка: Усачев Игнат Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно