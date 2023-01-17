Глухин Василий Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глухин Кузьма Ильин
Мать: Глухина Марфа Лукьянова
Рождение ребёнка
23.02.1874
Дочь: Павлова Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Глухина Пелагея Алексеева
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно