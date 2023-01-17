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Глухин Василий Кузьмин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глухин Кузьма Ильин

Мать: Глухина Марфа Лукьянова

Рождение ребёнка
23.02.1874

Дочь: Павлова Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Глухина Пелагея Алексеева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухина Пелагея Алексеева

Смерть
Неизвестно
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