Голубков Пётр Зиновьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Пётр Зиновьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1915 ст.

Сын: Голубков Василий Петрович

Мать ребёнка: Голубкова Анна Петровна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГАМ 2122-2-44 ц. Введенская в Семёновском
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубкова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно