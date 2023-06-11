Голубков Пётр Зиновьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1915 ст.
Сын: Голубков Василий Петрович
Мать ребёнка: Голубкова Анна Петровна
Москва, город федерального значения Москва
ЦГАМ 2122-2-44 ц. Введенская в Семёновском
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубкова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно