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Стряпухин Иван Парменович
Стряпухин Иван Парменович
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Место рождения
Филино
, Вологодский район, Вологодская область
Дата рождения
1857
Дата смерти
21.06.1892 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Филино
, Вологодский район, Вологодская область
Смерть
21.06.1892 ст.
Филино
, Вологодский район, Вологодская область
Уволенный в запас солдат. От чахотки.
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