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Стряпухин Иван Парменович

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Место рождения

Филино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

21.06.1892 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Смерть
21.06.1892 ст.
Филино, Вологодский район, Вологодская область
Уволенный в запас солдат. От чахотки.
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