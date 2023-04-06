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Гловацкий Кузьма Васильевич

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Гловацкая Ольга Кузьминична

Мать ребёнка: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
24.02.1872 ст.

Дочь: Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Гловацкая Мария Васильевна

Волковинцы, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гловацкая Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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