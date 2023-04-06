Гловацкий Кузьма Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Гловацкая Ольга Кузьминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1872 ст.
Дочь: Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Гловацкая Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно