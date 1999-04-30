(Гончарова) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1999
Отец: Гончаров Андрей
Рождение ребёнка
07.09.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гончаров Николай Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Таштагол, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область