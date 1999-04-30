(Гончарова) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гончарова) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

1970 г.р.

Муж

1996 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1999

Отец: Гончаров Андрей

Мать: Устюгова Ольга Геннадьевна

Рождение ребёнка
07.09.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гончаров Николай Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Николай Викторович

Место жительства
Неизвестно
Таштагол, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область
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