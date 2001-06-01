Басов Николай Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басов Николай Геннадьевич

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Место рождения

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

14.12.1922

Дата смерти

01.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1927
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1941 по 1941
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.06.2001
Москва, город федерального значения Москва
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