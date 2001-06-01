Басов Николай Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения14.12.1922
Дата смерти01.06.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1927
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Место жительства
С 1941 по 1941
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.06.2001