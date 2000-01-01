Robles Michael Daniel
Место рожденияAmsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти10.12.1921
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Robles Daniel Abraham
Мать: Robles Rebecca Michael
Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Место жительства
1871
Dorset St, Christ Church, London-Middlesex, England
Место жительства
1871
Место жительства
1871
Смерть
10.12.1921
New York, New York County, New York, United States