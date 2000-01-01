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Robles Michael Daniel

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Место рождения

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

10.12.1921

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Robles Daniel Abraham

Мать: Robles Rebecca Michael

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Место жительства
1871
Dorset St, Christ Church, London-Middlesex, England
Место жительства
1871
Место жительства
1871
Смерть
10.12.1921
New York, New York County, New York, United States
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