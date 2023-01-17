Юшков Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения26.03.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1953
Отец: Юшков Александр Егорович
Мать: Юшкова Зинаида Семёновна
Родился в с. Грязи
Бракосочетание
23.07.1977
Рождение ребёнка
25.05.1980
Дочь: Юшкова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Юшкова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
07.02.1982
Сын: Юшков Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Юшкова Татьяна Николаевна