Юшков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮшков Владимир Александрович

Юшков Владимир Александрович

avatar

Место рождения

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

26.03.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1953

Отец: Юшков Александр Егорович

Мать: Юшкова Зинаида Семёновна

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Родился в с. Грязи
Бракосочетание
23.07.1977

Жена: Юшкова Татьяна Николаевна

Грязи, Грязинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.05.1980

Дочь: Юшкова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Юшкова Татьяна Николаевна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.02.1982

Сын: Юшков Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Юшкова Татьяна Николаевна

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close