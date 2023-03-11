Семенихин Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихин Алексей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1977

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1977

Отец: Семенихин Виктор Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.2014

Сын: Семенихин Марк Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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