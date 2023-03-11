Семенихин Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1977
Отец: Семенихин Виктор Николаевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.2014
Сын: Семенихин Марк Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности