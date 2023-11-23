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Восторгова Ольга Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Восторгов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Восторгова) Анна Петровна

Отец ребёнка: Восторгов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Восторгов Константин Петрович

Отец ребёнка: Восторгов Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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