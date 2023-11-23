Восторгова Ольга Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Восторгова) Анна Петровна
Отец ребёнка: Восторгов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Восторгов Константин Петрович
Отец ребёнка: Восторгов Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно