Талия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахтямов Аксян

Рождение ребёнка
1820

Сын: Аксянов Хасан

Отец ребёнка: Ахтямов Аксян

Рождение ребёнка
1821

Сын: Аксянов Ахмет

Отец ребёнка: Ахтямов Аксян

Рождение ребёнка
1823

Сын: Аксянов Нугман

Отец ребёнка: Ахтямов Аксян

Смерть
Неизвестно

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