Талия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахтямов Аксян
Рождение ребёнка
1820
Сын: Аксянов Хасан
Отец ребёнка: Ахтямов Аксян
Рождение ребёнка
1821
Сын: Аксянов Ахмет
Отец ребёнка: Ахтямов Аксян
Рождение ребёнка
1823
Сын: Аксянов Нугман
Отец ребёнка: Ахтямов Аксян