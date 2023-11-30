Дорохов Николай Димитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохов Николай Димитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1904 ст.

Дата смерти

24.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1904 ст.

Отец: Дорохов Дмитрий Ильич

Мать: Пелагея Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Керки, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Рождение ребёнка
05.08.1927

Сын: Дорохов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Дорохова Анна Лукьяновна

Рождение ребёнка
28.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорохова Анна Лукьяновна

Керки, Муниципальный район Сосногорск, Республика Коми
Смерть
24.09.1942

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