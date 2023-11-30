Дорохов Николай Димитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1904 ст.
Дата смерти24.09.1942
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1904 ст.
Отец: Дорохов Дмитрий Ильич
Мать: Пелагея Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.08.1927
Мать ребёнка: Дорохова Анна Лукьяновна
Рождение ребёнка
28.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дорохова Анна Лукьяновна
Смерть
24.09.1942