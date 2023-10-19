Архипова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1903

Дата смерти

12.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1903

Отец: Архипов Иван

Мать: Архипова Просковья

Рождение ребёнка
10.11.1935

Сын: Архипов Николай

Отец ребёнка: Архипов Николай

Рождение ребёнка
21.01.1938

Сын: Архипов Александр

Отец ребёнка: Архипов Николай

Смерть
12.06.1988
Похороны
Неизвестно
Марчуги, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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