Архипова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1903
Дата смерти12.06.1988
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1903
Отец: Архипов Иван
Мать: Архипова Просковья
Рождение ребёнка
10.11.1935
Сын: Архипов Николай
Отец ребёнка: Архипов Николай
Рождение ребёнка
21.01.1938
Сын: Архипов Александр
Отец ребёнка: Архипов Николай
Смерть
12.06.1988
Похороны
Неизвестно
Марчуги, Воскресенский муниципальный район, Московская область