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Тураев Бобров Михаил Иванович

Место рождения

Сосновка Макарьевского района Костромской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобров Иван

Мать: не указана

Сосновка Макарьевского района Костромской области
Рождение ребёнка
09.05.1906 ст.

Дочь: Боброва Тураева Фаина Михайловна

Мать ребёнка: Тураева Надежда Константиновна

Сосновка, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Восприемница: солдатская жена Анна Григорьева Кананина
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Морозова Манефа Михайловна

Мать ребёнка: Тураева Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Чипирёва Текуса (Декустия) Михайловна

Мать ребёнка: Тураева Надежда Константиновна

Сосновка Макарьевского района Костромской области
Рождение ребёнка
1918

Сын: Тураев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Тураева Надежда Константиновна

Усовка
Рождение ребёнка
1919

Сын: Тураев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Тураева Надежда Константиновна

Чардым
Рождение ребёнка
29.06.1921

Сын: Тураев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Тураева Надежда Константиновна

Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Подгузкова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Тураева Надежда Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тураева Надежда Константиновна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Воскресенское кладбище Саратов