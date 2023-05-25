Тураев Бобров Михаил Иванович
Место рожденияСосновка Макарьевского района Костромской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Бобров Иван
Мать: не указана
Сосновка Макарьевского района Костромской области
Рождение ребёнка
09.05.1906 ст.
Дочь: Боброва Тураева Фаина Михайловна
Мать ребёнка: Тураева Надежда Константиновна
Сосновка, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Восприемница: солдатская жена Анна Григорьева Кананина
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Морозова Манефа Михайловна
Мать ребёнка: Тураева Надежда Константиновна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Чипирёва Текуса (Декустия) Михайловна
Мать ребёнка: Тураева Надежда Константиновна
Сосновка Макарьевского района Костромской области
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Тураева Надежда Константиновна
Усовка
Рождение ребёнка
1919
Сын: Тураев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Тураева Надежда Константиновна
Чардым
Рождение ребёнка
29.06.1921
Сын: Тураев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Тураева Надежда Константиновна
Чардым, Воскресенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Подгузкова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Тураева Надежда Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Воскресенское кладбище Саратов