Голышин Федор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолышин Федор Иванов

Голышин Федор Иванов

avatar

Место рождения

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд

Дата рождения

1797

Дата смерти

Между 1850 и 1860

Пол

Мужской

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Голышин Иван Андреев

Мать: Ирина Михайлова

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
?.01.1818

Жена: Дарья Семенова

Никольское Ошанино, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Николай Федоров

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1821

Сын: Голышин Петр Федоров

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Голышин Михаил Федоров

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Настасья Федорова

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Голышин Дмитрий Федоров

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Новое, Воржская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голышин Василий Федоров

Мать ребёнка: Дарья Семенова

Смерть
Между 1850 и 1860
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close