Голышин Федор Иванов
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиМежду 1850 и 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Голышин Иван Андреев
Мать: Ирина Михайлова
Бракосочетание
?.01.1818
Жена: Дарья Семенова
Никольское Ошанино, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1820
Сын: Николай Федоров
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
1821
Сын: Голышин Петр Федоров
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Настасья Федорова
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дарья Семенова
Смерть
Между 1850 и 1860