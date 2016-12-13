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(Савченко) София Дмитриевна
(Савченко) София Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.2016
Пол
Женский
Отец
Савченко Дмитрий Александрович
1990 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2016
Отец:
Савченко Дмитрий Александрович
Мать: не указана
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