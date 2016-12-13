(Савченко) София Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Савченко) София Дмитриевна

(Савченко) София Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.2016

Пол

Женский

Отец

1990 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2016

Отец: Савченко Дмитрий Александрович

Мать: не указана