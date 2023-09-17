Малахова Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалахова Валентина Николаевна

Малахова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1952

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1952

Отец: Решетов Николай Иванович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close