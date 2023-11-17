Сафонов Илья Евстигнеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонов Илья Евстигнеевич

Сафонов Илья Евстигнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

27.06.1899

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1842

Сын: Сафонов Иван Ильич

Мать ребёнка: Сафонова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Сафонова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Сафонова Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сафонов Иван Ильич

Мать ребёнка: Сафонова Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафонова Дарья Михайловна

Смерть
27.06.1899
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close