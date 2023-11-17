Сафонов Илья Евстигнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти27.06.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1842
Сын: Сафонов Иван Ильич
Мать ребёнка: Сафонова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Сафонова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Сафонова Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сафонов Иван Ильич
Мать ребёнка: Сафонова Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.06.1899