Чайка Домникия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1868
Рождение ребёнка
29.05.1868
Дочь: (Чайка) Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Чайка Максим Семенович
Рождение ребёнка
16.09.1870
Отец ребёнка: Чайка Максим Семенович
Рождение ребёнка
24.10.1872
Дочь: (Чайка) Неонилла Максимовна
Отец ребёнка: Чайка Максим Семенович
Рождение ребёнка
25.01.1874
Сын: Чайка Григорий Максимович
Отец ребёнка: Чайка Максим Семенович
Рождение ребёнка
21.08.1876
Дочь: (Чайка) Наталия Максимовна
Отец ребёнка: Чайка Максим Семенович
Восприемник
31.05.1888
Смерть
Неизвестно