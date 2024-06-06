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Чайка Домникия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайка Максим Семенович

Место жительства
1868
Рождение ребёнка
29.05.1868

Дочь: (Чайка) Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Чайка Максим Семенович

Рождение ребёнка
16.09.1870

Сын: Чайка Федор Максимович

Отец ребёнка: Чайка Максим Семенович

Рождение ребёнка
24.10.1872

Дочь: (Чайка) Неонилла Максимовна

Отец ребёнка: Чайка Максим Семенович

Рождение ребёнка
25.01.1874

Сын: Чайка Григорий Максимович

Отец ребёнка: Чайка Максим Семенович

Рождение ребёнка
21.08.1876

Дочь: (Чайка) Наталия Максимовна

Отец ребёнка: Чайка Максим Семенович

Восприемник
31.05.1888
Смерть
Неизвестно

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