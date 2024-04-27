Ивашечкин Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ивашечкин Игорь Сергеевич
Мать ребёнка: Ивашечкина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1920
Дочь: Ивашечкина Анна Сергеевга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1922
Сын: Ивашечкин Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Иващечкин Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно