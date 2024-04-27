Ивашечкин Сергей Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ивашечкин Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ивашечкин Игорь Сергеевич

Мать ребёнка: Ивашечкина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1920

Дочь: Ивашечкина Анна Сергеевга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1922

Сын: Ивашечкин Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Иващечкин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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