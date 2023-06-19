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Сидинкин Илья Андреевич
Сидинкин Илья Андреевич
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Место рождения
Улан-Удэ
, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Дата рождения
30.05.?
Пол
Мужской
Отец
Сидинкин Андрей Николаевич
Около 1970 г.р.
Мать
Сидинкина Вероника Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
30.05.?
Отец:
Сидинкин Андрей Николаевич
Мать:
Сидинкина Вероника Ивановна
Улан-Удэ
, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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