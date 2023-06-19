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Сидинкин Илья Андреевич

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

30.05.?

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.?

Отец: Сидинкин Андрей Николаевич

Мать: Сидинкина Вероника Ивановна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия