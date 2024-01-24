Афонюшкина (Зимарева) Пелагея Вадимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиПосле 1948
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Зимарев Вадим Иванович
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Афонюшкин Федор Семенович
Рождение ребёнка
02.02.1912
Сын: Афонюшкин Федор Федорович
Отец ребёнка: Афонюшкин Федор Семенович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Афонюшкин Василий Федорович
Отец ребёнка: Афонюшкин Федор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонюшкин Александр Федорович
Отец ребёнка: Афонюшкин Федор Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1948