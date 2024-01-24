Афонюшкина (Зимарева) Пелагея Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афонюшкина (Зимарева) Пелагея Вадимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

После 1948

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Зимарев Вадим Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Афонюшкин Иван Федорович

Отец ребёнка: Афонюшкин Федор Семенович

Рождение ребёнка
02.02.1912

Сын: Афонюшкин Федор Федорович

Отец ребёнка: Афонюшкин Федор Семенович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Афонюшкин Василий Федорович

Отец ребёнка: Афонюшкин Федор Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонюшкин Александр Федорович

Отец ребёнка: Афонюшкин Федор Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонюшкин Федор Семенович

Смерть
После 1948
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