Чернышёва (Леонова) Анна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёва (Леонова) Анна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Леонов Гавриил Карпович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Домна Исаевна

Отец ребёнка: Чернышёв Исай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Чернышёв Фёдор Исаевич

Отец ребёнка: Чернышёв Исай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Чернышёв Афанасий Исаевич

Отец ребёнка: Чернышёв Исай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Чернышёв Илья Исаевич

Отец ребёнка: Чернышёв Исай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Прасковья Исаевна

Отец ребёнка: Чернышёв Исай Иванович

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Чернышёв Василий Исаевич

Отец ребёнка: Чернышёв Исай Иванович

Смерть
Неизвестно
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