Чернышёва (Леонова) Анна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1735
Отец: Леонов Гавриил Карпович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Домна Исаевна
Отец ребёнка: Чернышёв Исай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1746
Отец ребёнка: Чернышёв Исай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Чернышёв Афанасий Исаевич
Отец ребёнка: Чернышёв Исай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Чернышёв Исай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Прасковья Исаевна
Отец ребёнка: Чернышёв Исай Иванович
Рождение ребёнка
Около 1758
Отец ребёнка: Чернышёв Исай Иванович
Смерть
Неизвестно