Крашенинников Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинников Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1997

Отец: не указан

Мать: Колясникова Светлана Владимировна

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