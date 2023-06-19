Антошкин Демьян Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти06.11.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Антошкин Терентий Карпович
Мать: не указана
Был похоронен на хуторе Ново-Паницкий Фроловского района Сталинградской области. Сейчас место захоронения называется хутор Зимовская Паника Фроловского района Волгоградская области.
Военная служба
С 1941 по 06.10.1942
Участник Великой Отечественной войны. Рядовой, красноармеец. Был призван Серовским РВК. Служил в 21 А 111 гсп. Участник Сталинградской битвы. Был ранен. Находился на лечении в ХППГ (хирургический подв... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1942
Зимовская Паника, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область