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Антошкин Демьян Терентьевич

Место рождения

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1918

Дата смерти

06.11.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Антошкин Терентий Карпович

Мать: не указана

Борисовка, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Был похоронен на хуторе Ново-Паницкий Фроловского района Сталинградской области. Сейчас место захоронения называется хутор Зимовская Паника Фроловского района Волгоградская области.
Военная служба
С 1941 по 06.10.1942
Участник Великой Отечественной войны. Рядовой, красноармеец. Был призван Серовским РВК. Служил в 21 А 111 гсп. Участник Сталинградской битвы. Был ранен. Находился на лечении в ХППГ (хирургический подв... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антошкина Анастасия Леонтьевна

Смерть
06.11.1942
Зимовская Паника, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область