Боровкова n — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровкова n

Боровкова n

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Боровков Иван Большой

Отец ребёнка: Боровков Степан

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Боровков Иван Меньшой

Отец ребёнка: Боровков Степан

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Боровков Василий Большой

Отец ребёнка: Боровков Степан

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Боровков Василий Меньшой

Отец ребёнка: Боровков Степан

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Афимья

Отец ребёнка: Боровков Степан

Работа или профессия
Неизвестно
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