Боровкова n
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Боровков Степан
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Боровков Степан
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Боровков Степан
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Боровков Степан
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Афимья
Отец ребёнка: Боровков Степан
Работа или профессия
Неизвестно