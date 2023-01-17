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Сущенко Василий Андреевич

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Место рождения

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сущенко Андрей Федосович

Мать: Сущенко Броня Емельяновна

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Рождение ребёнка
07.09.1960

Дочь: Тарасенко Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Сущенко Мария Петровна

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Рождение ребёнка
02.06.1962

Сын: Сущенко Вечеслав Васильевич

Мать ребёнка: Сущенко Мария Петровна

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Рождение ребёнка
24.06.1965

Дочь: Сущенко Галина Васильевна

Мать ребёнка: Сущенко Мария Петровна

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Рождение ребёнка
23.10.1969

Дочь: Иванютенко Алла Васильевна

Мать ребёнка: Сущенко Мария Петровна

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сущенко Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сущенко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сущенко Мария Петровна

Людвин, Хойникская волость, Речицкий уезд
Смерть
Неизвестно
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