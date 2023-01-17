Сущенко Василий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1960
Дочь: Тарасенко Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Сущенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
02.06.1962
Сын: Сущенко Вечеслав Васильевич
Мать ребёнка: Сущенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
24.06.1965
Дочь: Сущенко Галина Васильевна
Мать ребёнка: Сущенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
23.10.1969
Дочь: Иванютенко Алла Васильевна
Мать ребёнка: Сущенко Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сущенко Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сущенко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сущенко Мария Петровна
Смерть
Неизвестно