Меркачев Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1883
Отец: Меркачев Михаил Павлович
Мать: Елена Васильевна
Бракосочетание
15.02.1908
Рождение ребёнка
13.08.1911
Дочь: Вера Александровна
Мать ребёнка: Меркачева Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
14.01.1914
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Меркачева Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
05.03.1915
Сын: Меркачев Леонид Александрович
Мать ребёнка: Меркачева Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меркачев Иван Александрович
Мать ребёнка: Меркачева Евдокия Матвеевна
Смерть
Неизвестно