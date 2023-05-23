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Меркачев Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1883

Отец: Меркачев Михаил Павлович

Мать: Елена Васильевна

Бракосочетание
15.02.1908

Жена: Меркачева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
13.08.1911

Дочь: Вера Александровна

Мать ребёнка: Меркачева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
14.01.1914

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Меркачева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
05.03.1915

Сын: Меркачев Леонид Александрович

Мать ребёнка: Меркачева Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меркачев Иван Александрович

Мать ребёнка: Меркачева Евдокия Матвеевна

Смерть
Неизвестно