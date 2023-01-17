Шипелев Алексей Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Шипелев Тимофей Артамонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Шипелева ?
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Марина Алексеевна
Мать ребёнка: Шипелева Анна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Шипелева Анна
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Шипелева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипелева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипелева ?
Смерть
Неизвестно