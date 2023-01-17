Шипелев Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипелев Алексей Тимофеевич

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Шипелев Тимофей Артамонович

Мать: не указана

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Шипелева ?

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Марина Алексеевна

Мать ребёнка: Шипелева Анна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Шипелева Анна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Шипелев Анфим Алексеевич

Мать ребёнка: Шипелева Анна

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипелева Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипелева ?

Смерть
Неизвестно
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