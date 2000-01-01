Ощепков Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1928
Дата смерти20.04.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ощепкова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ощепкова Раиса Ивановна
Смерть
20.04.1990