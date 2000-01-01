Ощепков Василий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ощепков Василий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1928

Дата смерти

20.04.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ощепкова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ощепкова Раиса Ивановна

Смерть
20.04.1990
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