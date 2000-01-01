Безсонов Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиОколо 1872
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1852
Дочь: Софья Романовна
Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна
г. Барнаул
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Безсонов Евгений Романович
Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Елизавета Романовна
Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Надежда Романовна
Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Безсонов Константин Романович
Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна
Барнаул, Алтайского края Россия
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Анна Романовна
Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна
Алтайский край г.Барнаул Россия
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Мария Романовна
Мать ребёнка: Безсонова Анастасия Егоровна
Алтайский край г.Барнаул Россия
Смерть
Около 1872
Барнаул, Алтайского края Россия