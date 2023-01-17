Блинов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1935
Отец: Блинов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Блинова Татьяна Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно