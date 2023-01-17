Блинов Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1917 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1935

Отец: Блинов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Блинова Татьяна Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Татьяна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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